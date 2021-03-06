Завтра по улицам Петрозаводска проедет «Сбормобиль»

7 марта «Сбормобиль» выйдет на свой обычный маршрут по карельской столице, сообщает сайт городской администрации.

В первое воскресенье месяца волонтеры будут принимать у петрозаводчан вторсырье на переработку. В расписании – 23 остановки в разных районах города.

Организаторы обращают внимание участников на то, что на завтрашнем рейсе не будет «Металлмобилля». Он выезжает на маршрут в тандеме со «Сбомобилем» каждое третье воскресенье месяца.

Кроме того, волонтеры просят горожан придерживаться правил безопасности в связи с неблагоприятной эпидобстановкой: иметь при себе средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и не участвовать в акции при наличии признаков респираторных заболеваний.

Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль». Там же появляется актуальная информация обо всех нововведениях и других инициативах экозащитников.

Из-за интенсивности разгрузок, плотности расписания и ограниченного места в кузове, волонтеры напрямую не принимают передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных. Но горожане могут оставить помощь в двенадцати специально организованных пунктах в разных районах города. 80 % средств, вырученных от переработки вторсырья, идут на поддержку бездомных животных, остальное на печать листовок и экорекламу.

Изображения с сайта администрации Петрозаводска