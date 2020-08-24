Завтра глава Карелии ответит на все вопросы по учебному процессу

Артур Парфенчиков, на своей страничке в соцсети, пообещал 25 августа подробно рассказать как будут учиться в регионе с началом учебного года.

Друзья, мне поступает много вопросов о том, как пройдет в Карелии 1 сентября, и как в целом будет организован образовательный процесс в школах и техникумах республики в новом учебном году. Обо всем подробно расскажу завтра во время прямой линии,

– заявил глава республики.

Начало онлайн-трансляции в 18.00. Присоединяйтесь и задавайте свои вопросы.

Напомним, что буквально сегодня, «Петрозаводск говорит» писал об проведении министром просвещения России Сергеем Кравцовым в среду педагогический совета общероссийского масштаба.

Начало в 10.00. Обсуждение будет проходить онлайн. Прямая трансляция будет проходить на площадке профессионального сообщества педагогов «Мы учителя!» в соцсети «Одноклассники» (ok.ru/miuchitelya).

Минпросвещения призывает готовить вопросы и задавать их в прямом эфире.