Завтра глава Карелии ответит на все вопросы по учебному процессу
Артур Парфенчиков, на своей страничке в соцсети, пообещал 25 августа подробно рассказать как будут учиться в регионе с началом учебного года.
Друзья, мне поступает много вопросов о том, как пройдет в Карелии 1 сентября, и как в целом будет организован образовательный процесс в школах и техникумах республики в новом учебном году. Обо всем подробно расскажу завтра во время прямой линии,
– заявил глава республики.
Начало онлайн-трансляции в 18.00. Присоединяйтесь и задавайте свои вопросы.
Напомним, что буквально сегодня, «Петрозаводск говорит» писал об проведении министром просвещения России Сергеем Кравцовым в среду педагогический совета общероссийского масштаба.
Начало в 10.00. Обсуждение будет проходить онлайн. Прямая трансляция будет проходить на площадке профессионального сообщества педагогов «Мы учителя!» в соцсети «Одноклассники» (ok.ru/miuchitelya).
Минпросвещения призывает готовить вопросы и задавать их в прямом эфире.