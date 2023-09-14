Завершена реконструкция шлюза №18 Беломорско-Балтийского канала

На шлюзе №18 Беломорско-Балтийского канала завершились работы по реконструкции, сообщает пресс-служба ФКУ «Ространсмодернизация».

На гидросооружении заменены и установлены нижние двустворчатые ворота, завершены работы по реконструкции зданий шлюза, монтажу аварийно-ремонтных ворот, заменены изношенные и устаревшие элементы, а также возведено здание служебно-бытовых помещений.

ФКУ «Ространсмодернизация» также проводит работы по реконструкции других гидросооружений Беломорско-Балтийского канала, а именно шлюзов №2, №14, №16 и плотины №23.

Онежское озеро и Беломорско-Балтийский канал обеспечивают связь европейской части России с Мировым океаном в обход балтийских, черноморских и средиземноморских проливов.

Канал играет стратегическую роль в развитии Северного морского пути, открывая кратчайший и наиболее удобный выход в северные моря. // Фото: пресс-служба ФКУ «Ространсмодернизация».