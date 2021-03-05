Заснувшего мужчину обворовали в гостях

56-летний житель Пряжинского района после застолья лишился 30 тысяч рублей. О пропаже денег мужчина сообщил в полицию.

По сообщению МВД, мужчина недавно продал автомобиль. Часть денег он потратил на ежедневные застолья, а остаток хранил при себе. В один из дней он выпивал со знакомыми и не заметил, как заснул в чужой квартире. Когда проснулся, то обнаружил, что карманы пусты.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 46-летний приятель потерпевшего, ранее имевший проблемы с законом. Подозреваемый сознался и рассказал, что деньги потратил на алкоголь и продукты. (фото yarnovosti.com)