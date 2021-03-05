Житель Петрозаводска поверил мошеннику и лишился больших денег

2 марта в полицию Петрозаводска обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что некий человек, представившись продавцом Интернет-магазина, похитил у него 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Молодой человек объяснил, что решил купить экскаватор-погрузчик. В Интернете он нашел заманчивый вариант за полтора миллиона рублей. Петрозаводчанин связался с продавцом и узнал, что товар находится в Приморском крае. Стороны обговорили условия сделки и пересылки экскаватора. Договорились, что продавец сделает скидку, а покупатель переведет 700 тысяч рублей в качестве аванса, а затем после получения товара - остальные 750 тысяч рублей.

При этом продавец предложил перевести предоплату на карту его знакомого. Для убедительности он прислал петрозаводчанину фотографии расписки в получении денег, а также договор купли-продажи. Житель карельской столицы согласился с этими условиями и перечислил деньги на счет друга приморца.

В день, когда товар должны были отправить, петрозаводчанин попытался связаться с владельцем техники, однако безуспешно. Абонент перестал отвечать на звонки и СМС-сообщения.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает жителям Карелии, что переводить предоплату незнакомым людям крайне опасно. Эти деньги можно легко потерять. Фото bp.blogspot.com