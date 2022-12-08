«Заминировавшему» самолет карельскому депутату вынесли приговор

Депутата сельского поселения Лахденпохского района Михаила Баева признали виновным в ложном сообщении о бомбе на борту самолета в «Пулково». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, «Петрозаводск говорит» писал об инциденте, который произошел в августе текущего года. Депутат с сыном должны были лететь в Самару из Петербурга. Но они опаздывали на рейс.

Тогда 72-летний Баев позвонил в экстренные службы и сообщил, что самолет якобы заминирован. Рейс задержали, воздушное судно обследовали, но бомбы не нашли.

Злоумышленника вычислили и возбудили уголовное дело. Михаил Баев вину не признал. Он уверял, что вовсе не опаздывал, а на рейс не попал по вине сотрудников аэропорта.

Подсудимому назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно. // фото: «Выборы главы Лахденпохья»/ВКонтакте