Мужчина поссорился с собутыльником и зарезал ударом ножа в грудь

В квартире одного из домов на улице Строителей в Сегеже нашли мертвого мужчину. На его теле было колото-резаное ранение, сообщили в СУ СКР по региону.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и выяснили, что 7 декабря на месте преступления компания распивала спиртное. Двое участников поссорились, конфликт перерос в физическое противостояние.

Один из мужчин ударил другого в грудь ножом, тот погиб от ранения на месте. По подозрению задержали 49-летнего сегежанина, его собираются заключить под стражу. // фото: СУ СКР по региону