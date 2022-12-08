Почти два миллиона рублей перевела жительница Карелии аферистам

Женщина в Пряжинском районе поверила звонившему незнакомцу, который представился сотрудником банка. В результате 53-летняя жительница Карелии лишилась и своих денег, и заемных, сообщили в МВД Карелии.

Ее убедили, что со счета кто-то пытается похитить средства, и прислали в мессенджер инструкции о дальнейших действиях. Встревоженная женщина выполнила все, о чем просили мошенники.

Она скачала мобильное приложение, взяла в кредит в 800 тысяч рублей, обналичила также собственные сбережения. Все деньги перечислила на указанный злоумышленником ресурс. В результате лишилась более 1 900 000 рублей. Возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве. // фото: freepik.com