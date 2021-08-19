Заместителя руководителя Калевальского лесничества подловили на взятке

Уголовное дело в отношении заместителя руководителя Калевальского лесничества отправлено в суд, сообщили в прокуратуре. Мужчину обвинили в получении взятки.

Следователи предположили, что преступление было совершено в период с 1 февраля по 30 апреля. Обвиняемый договорился с одним из лесорубов о передаче ему через лесничего 35 тысяч рублей. За такое вознаграждение лесорубу удалось незаконно заготовить древесину «сухостойной породы» и избежать ответственности.

Замначальника лесничества признался в коррупции. Дело будет рассматриваться в Костомукшском городском суде. (фото sajinka2, pixabay.com)