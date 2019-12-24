24 декабря 2019, 18:54
Происшествия

Заместителя директора компании поймали на взятке

Представитель фирмы попытался подкупить сотрудника горадминистрации и был пойман с поличным

Сотрудника одной из частных организаций Карелии обвиняют во взяточничестве. Сообщение о произошедшем инциденте появилось на сайте Следкома республики.

По словам представителей пресс-службы, в декабре 2019 года подозреваемый, являясь представителем коммерческой организации, передал своему подчиненному денежные средства в сумме 45 тысяч рублей для передачи в виде взятки сотруднику администрации города Костомукша за подписание акта выполненных работ в рамках муниципального контракта. После передачи взятки указанные денежные средства были изъяты.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. За преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет.

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Карелия
Костомукша
взяточничество
Взятка
ООО
Общество с ограниченной ответственностью
Администрация Костомукши
Мэрия
Следком