Заместителя директора компании поймали на взятке

Сотрудника одной из частных организаций Карелии обвиняют во взяточничестве. Сообщение о произошедшем инциденте появилось на сайте Следкома республики.

По словам представителей пресс-службы, в декабре 2019 года подозреваемый, являясь представителем коммерческой организации, передал своему подчиненному денежные средства в сумме 45 тысяч рублей для передачи в виде взятки сотруднику администрации города Костомукша за подписание акта выполненных работ в рамках муниципального контракта. После передачи взятки указанные денежные средства были изъяты.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. За преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет.