Закон Карелии о бесплатной земле для участников СВО начал работать

Наш закон о бесплатной земле для отличившихся участников СВО заработал! -

сообщил на своей страничке в соцсети председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

По его информации, первым в Карелии земельный участок получил петрозаводчанин, награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством». Боец выбрал Кондопожский район, село Янишполе. Всего на сегодняшний день в республике подано 11 таких заявлений.

Отмечу, что сегодня важно сделать все, чтобы максимально поддержать наших бойцов и их семьи. Такую задачу поставил президент России Владимир Владимирович Путин, и это один главных приоритетов в нашей работе,

- пишет Шандалович.

В соответствии с региональным законом в Карелии участники СВО, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами Российской Федерации за участие в спецоперации, а также члены семей погибших бойцов, могут получить бесплатный земельный участок. Законодательное Собрание приняло закон в июле этого года.

Землю можно использовать для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или садоводства.