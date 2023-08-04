Заключенные в Карелии устроили голевую перестрелку

В УФСИН Карелии, в исправительной колонии №9 прошел футбольный матч между осужденными и сотрудниками учреждения.

В честь предстоящего Дня физкультурника, который запланирован на 12 августа, была устроена и проведена эпическая игра.

Битва на футбольном поле была напряженной и захватывающей. Первый гол был забит игроком из числа осужденных, однако команда сотрудников немедленно ответила, пробив до ворот противника.

В ходе напряженного матча эстафета лидерства неустанно передавалась от одной команды к другой. Ближе к финальным минутам матча команда сотрудников имела преимущество со счетом 6:5. Однако заключенные не желали сдаваться и смогли восстановить равновесие. Как результат, матч завершился со счетом 6:6.

Оба капитана команд выразили признание за сложность и захватывающий характер игры. Оба коллектива продемонстрировали свою достойность на футбольном поле.

Как отметили в управлении, регулярно организуются спортивные события в колониях Карелии, пишет ИА Республики.