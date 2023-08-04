04 августа 2023, 18:15
Лестница из металла и дерева появится рядом с кукковской «Лентой»
Работы на объекте рассчитывают завершить в августе
Лестница появится между Комсомольским проспектом и гипермаркетом «Лента» в Петрозаводске. Здесь завершены земляные работы, начнется бетонирование основания. Работы должны завершить в этом месяце, сообщили в мэрии.
Конструкцию соберут из металла, ступеньки и площадки будут выполнены из дерева. Для удобства высота ступенек будет небольшой – всего 120 мм. На лестнице будут аппарели для колясок. Рядом обустроят дорожки из отсева. // фото «Петрозаводск говорит»