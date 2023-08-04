Футбольное поле-трансформер появится возле лицея № 40

По планам, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса завершится к сентябрю, и к началу осени комплекс будет полностью готов принимать всех, кто желает вести активный образ жизни.

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) будет иметь в своем арсенале различные тренажеры, в том числе беговые дорожки. Также на территории объекта имеются трибуны, которые предназначены для болельщиков. Летом комплекс превращается в футбольное поле, а зимой его используют для игры в хоккей.

Строительство комплекса находится на финальной стадии - уже выполнено более 95% работ. В настоящее время идет укладка резинового покрытия, а также устанавливаются тренажеры на открытой площадке.

В офисе мэра отметили, что жители города проявили заинтересованность в новой площадке еще на этапе ее строительства, пишет ГТРК Карелия.