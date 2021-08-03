Заказчик платил рабочему меньше обещанного, тот «добирал» имуществом

Из бытовых построек на участке 25-летнего петрозаводчанина кто-то унес довольно много нужных в хозяйстве вещей. Владелец обратился в полицию, оперативники раскрыли кражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Карелии.

Сотрудники угрозыска выяснили, что вещи похитил 37-летний разнорабочий. Он помогал пострадавшему на участке, но был недоволен оплатой. Мужчина уверял, что получал меньше, чем ему обещали изначально.

Поэтому он и решил похищать имущество хозяина. Унес рабочий довольно много: угловую шлифовальную машинку, болгарку, насос, фотоаппарат и минимойку.

Похищенное продавал, деньги тратил на свои нужды. Возбуждено уголовное дело, мужчину взяли под стражу. // Фото: au.ru