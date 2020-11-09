Задержан расстрелявший сослуживцев в Воронеже срочник

Солдат-срочник Антон Макаров, которого подозревают в убийстве четырех сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже, задержан. Об был обнаружен в селе Землянск, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Отмечается, что при задержании Макаров не оказывал сопротивления.

Напомним, трагедия разыгралась на аэродроме в Воронеже сегодня в пять утра. Солдат-срочник завладел табельным оружием офицера и начал стрельбу. В результате нападения были убиты четыре человека. Сам нападавший скрылся.

По факту массового убийства было возбуждено уголовное дело. Фото okd1.ru