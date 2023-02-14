Три класса в трех школах Карелии ушли на карантин

В течение минувшей недели в Карелии зафиксировали 6 329 заболевших ОРВИ и гриппом. Это существенно больше, чем в конце января, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Неделей ранее зафиксировали 5 412 случаев, то есть заболеваемость выросла почти на 15 процентов. Ее уровень превысил эпидпорог на 11,6 процента.

На карантин за неделю ушли ученики трех классов в трех школах и четырех групп в четырех детсадах. Госпитализировали 18 человек. В Петрозаводске за неделю определили 2 953 случая ОРВИ. // фото: freepik.com