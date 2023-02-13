Модель мужского воспитания воплощается в карельском поселке

Текст и фото: Алина Гапеева

Знакомьтесь: Леонид Яковлев, педагог, мастер, многодетный отец. Шесть лет назад он понял, чего не хватает современным детям, и организовал для них столярную мастерскую. Назвал ее просто: «Ласту» (щепка в переводе с карельского). Почему так, понятно. Здесь желающие постигают азы работы с деревом, но не только. Прийти сюда может каждый желающий.

Маленькая вселенная

После окончания школьных уроков дети спешат сюда, входная дверь мастерской не закрывается, пропуская все новых и новых посетителей. В «Ласту» шумно: визжат станки, стучат молотки, зал наполнен детским галдежом. В воздухе пахнет стружкой и свежей доской.

Идея создания этого сообщества у Леонида возникла не случайно. Он, настоящий мастер, переживал, что плотницкое ремесло утрачивает популярность, раньше в каждой деревне были свои мастера-плотники, а теперь ремесло уходит, а вместе с ним теряется что-то в воспитании и обучении детей: они все меньше умеют делать своими руками, мастерить что-то особенное, да и отцы не учат их этому. Правда, в последнее время все больше стали говорить о возрождении ремесел. Вот и решил: а почему бы не открыть мастерскую для популяризации национальных народных промыслов и ремесел, да и как модель мужского воспитания...

В этом году «Щепка» отметит шестилетие. От идеи до реализации Леониду Алексеевичу пришлось пройти тернистый путь, обивая пороги различных инстанций. Для начала ему необходимо было помещение, где он смог бы заниматься с детьми. Местные власти дали добро открыть мастерскую в здании бывшей школьной мастерской. Помещение оказалось без света, к тому же забито хламом под завязку. Группа добровольцев взялась навести порядок. Несколько месяцев беспрерывной работы и упорства самоотверженных родителей дали свой результат. Помещение было освобождено от мусора, в мастерскую провели электричество. Потом на собственные деньги и некоторую спонсорскую помощь родители закупили необходимый для поделок материал. Дело пошло на лад.

На протяжении всего этого времени Леонид старается привить пряжинским детям главные умения, которые пригодятся в жизни каждому: пилить, строгать, плести, красить… Да много еще чего. Преодолевая трудности, упертый руководитель идет к своей цели. Его старания дали уже первые плоды. Ученики школы мужского воспитания на все руки мастера: сами запросто смастерят все необходимое, от простейшего сувенира до сложного изделия. Возиться с инструментами нравится как мальчишкам, так и девчонкам.

«Ласту» стала точкой притяжения детей и взрослых. Каждый найдет себе занятие по вкусу и по способностям. Взрослых и ребятишек привлекают всевозможные мастер-классы, занятия по столярному делу, росписи по дереву, плетение из лозы и различные национальные народные ремесла, даже в шахматы здесь можно научиться играть.

Сделанные собственными руками скворечники, деревянные ложки, плетенные из лозы корзинки и прочую нужную в хозяйстве вещь дети с гордостью несут домой – это вам не пустяки. Сколько стараний и детских трудов в них вложено!

Родителям от такого увлечения отпрысков — радость. Знают, что их чада заняты полезным делом, а не сидят до потери пульса в телефоне и не шатаются от скуки по улицам. К тому же занимается с ребятами наставник – сильный, мужественный, с характером, умеющий добиваться своей цели.

Обучающие занятия для детей проводят также сами отцы-умельцы (на безвозмездной основе) и приглашенные мастера, труд которых оплачивают руководитель или спонсоры.

— Занятия для взрослых немножко платные: материалы нынче дорогие, — уточняет Леонид. — Мамы и папы приходят, жмут руку. Говорят спасибо за мастерскую. Я уверен, что наши воспитанники не только гвоздь в стену смогут забить. Дети цифровой эпохи и интернета в стенах мастерской вырастают сильными и умелыми, — говорит Леонид Яковлев.

Общие дети

Для пряжинского многодетного отца Леонида Яковлева чужих детей не бывает. Для него все, кто пришел в мастерскую, считай родные.

Детишки из многодетных и неполных семей собираются в мастерской за полезным занятием. Это НАШИ дети, — говорит организатор сообщества. — Да и остальных не прогоняем — мы всем рады. Мужик с руками — гордость любой семьи.

Сейчас в мастерских постоянно занимаются около 15 подростков. До ковидного карантина посетителей было гораздо больше, но вынужденное сидение дома сделало свое дело — народу поубавилось.

Леонид утверждает, что нынешние учебные заведения очень мало уделяют внимания урокам трудового воспитания школьников. Возможно, современная школа испытывает дефицит кадров и нехватку расходных материалов для уроков труда. Современные мальчишки и девчонки не способны научиться элементарным вещам: починить, прибить, зашить. По мнению мастера, система образования в этом направлении допустила пробел.

В 2017-2018 годах участники «Ласту» реализовали часть проекта «Чужих детей не бывает», благодаря чему были закуплены верстаки, несколько станков, некоторый ручной инструмент.

На уроках Леонида Яковлева мальчики и девочки получают практические знания и умения по изготовлению настоящих вещей. Вон их сколько изготовлено – целая выставка! Особой гордостью для ребят и взрослых является кантеле – теперь они многое знают об устройстве и технологии изготовления этого национального музыкального инструмента. Кантеле делали на занятиях, которые проходили в рамках проекта «Мастерская прошлого» от благотворительного фонда «Открытые возможности» при поддержке Фонда президентских грантов.

Пока дети мастерили поделки, «могучая кучка» отцов вместе с Леонидом Яковлевым уже строила другие планы, можно сказать, наполеоновские. Неуемные папаши загорелись желанием обучить отпрысков гончарному и кузнечному делу, открыть клуб любителей мототехники... Но маленькое помещение не давало развернуться.

Тогда Леонид Алексеевич замахнулся ни много ни мало на здание бывшей автошколы, площадь которого более 290 квадратных метров. Чиновники не отказали и в этот раз: отдали эту постройку. Три года ушли на оформление документов, переговоры, подписание договоров...

— Здание, построенное еще в первой половине прошлого века (одна часть 1936 года, вторая на тридцать лет моложе — 1966 года), конечно, требует ремонта, — рассказывает Леонид Яковлев.— Кое-что можно сделать своими руками: заменить ворота, двери, утеплить окна. Осилим и утепление огромной площади полов. А вот залить бетонной стяжкой пол в гараже — карман уже не выдержит: без помощи добрых людей не обойтись.

Леонид Яковлев привык рассчитывать на себя, в редких случаях обращался за подмогой. Но местные жители сами стали предлагать помощь. Откликнулись также предприниматели-строители и оказали огромную поддержку.

Родители детей тоже не стоят в стороне. Снова засучив рукава, они взялись за ремонт нового-старого здания. После работы папы идут утеплять полы и стены, мамы — убирать. Общими стараниями удалось заменить проводку и установить обогревательные приборы.

— Администрация района предложила оплачивать расходы на отопление, в нашем случае — за электричество. А вот это уже была бы неоценимая помощь, — подытожил мастер.

В разговоре проскочило, что все свои доходы он тратит на восстановление мастерских и проводит все свободное время в «Ласту».

"Живу на работе, ночую дома",

— шутит он.

Недавно «Школа мужского воспитания» получила статус автономной некоммерческой организации.

— Это сделано исключительно для того, чтобы иметь возможность получить здание. Но прибавились бумажная работа, отчетность, ведение документации, которую до недавнего времени приходилось делать самому, теперь есть помощницы из Петрозаводска, — продолжает Леонид Яковлев.

В августе прошлого года мастерская «Ласту» переехала. К всеобщей радости и детей, и взрослых, площадь помещения стала почти в два раза больше, чем раньше, а главное, крыша не течет, есть вода, туалет, множество подсобных помещений!

«Новое» помещение нуждается в капитальном ремонте, на который не хватает средств.

—– Тут уж приходится выбирать: или творчеством заниматься, или сутками вкалывать... Но мы знали, на что шли, — заключил преподаватель.

— А не жалеете, что такой груз и такую ответственность на себя взвалили?

— Знаете, в мое детство каждому школьнику были доступны детские профильные кружки, клубы, творческие коллективы на базе Домов пионеров. Дети спешили в учреждения дополнительного образования, как на праздник. Там в кружках развивались способности ребятишек, что помогало им выбрать будущую профессию. Сегодняшним детям, к сожалению, такая возможность недоступна. И это неправильно: не только дети, но и общество, страна многое теряет.

Наверное, этот широкий взгляд на проблему мужского воспитания и подвиг Леонида Яковлева в какой-то степени возродить советские, а по сути, народные традиции воспитания детей. И, как видим, союзники у него есть: мастерская «Ласту» работает и набирает популярность.