30 июля 2023, 14:11
Россия

Забитый людьми катер перевернулся на Волге, утонул младенец

Судно с 10 пассажирами потерпело бедствие в Чувашии

В Чувашии на Волге перевернулся катер, в котором плыли 10 человек. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным источника, судно перевернулось в шторм из-за высоких волн, поднятых шквалистым ветром. На борту катера, рассчитанного на пять пассажиров, плыли 10 человек, в том числе, шестеро детей. Все они оказались в воде.

Поисковая операция шла всю ночь в тяжелейших погодных условиях. Спасатели сумели найти живыми семь человек. Также был обнаружен погибшим семимесячный младенец. Остается неизвестной судьба 34-летнего судоводителя и 8-летнего ребенка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии. // Фото: unsplash.com / JOHN TOWNER

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Волга
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МЧС