Забитый людьми катер перевернулся на Волге, утонул младенец

В Чувашии на Волге перевернулся катер, в котором плыли 10 человек. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным источника, судно перевернулось в шторм из-за высоких волн, поднятых шквалистым ветром. На борту катера, рассчитанного на пять пассажиров, плыли 10 человек, в том числе, шестеро детей. Все они оказались в воде.

Поисковая операция шла всю ночь в тяжелейших погодных условиях. Спасатели сумели найти живыми семь человек. Также был обнаружен погибшим семимесячный младенец. Остается неизвестной судьба 34-летнего судоводителя и 8-летнего ребенка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии. // Фото: unsplash.com / JOHN TOWNER