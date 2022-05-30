За утечки персональных данных компании будут штрафовать

Минцифры согласовало законопроект, который усиливает ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов. Предполагается введение штрафа до 1% от оборота и увеличение его до 3% в том случае, если компания будет скрывать инцидент. Об этом сообщает Коммерсант.

Разработка инициативы по ужесточению ответственности компаний ускорилась из-за раскрытия в сети данных пользователей «Яндекс.Еды», Delivery Club и клиентов лаборатории «Гемотест». Оперативное реагирование на факт утечки потребует от компаний дополнительных инвестиций в софт, отмечают эксперты.

Но исполнению законопроекта может помешать пробел в регулировании, считают юристы, так как в России до сих пор нет нормативов, соответствующих определению утечки данных. Законопроект планируют внести в Госдуму в ближайшее время. Фото: pixabay.