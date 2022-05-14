За сутки в России выявили 5 047 новых случаев COVID-19

Суточный прирост зараженных коронавирусом в России на 14 мая составил 5 047 человек, это следует из информации оперативного штаба.

За прошедшие сутки госпитализировали 2 498 человек, выздоровели 7 378 пациентов, а 107 больных скончались от ковида.

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 402 случая заражения, в Петербурге — 315, в Подмосковье — 246.

За всю пандемию в России выявили 18 255 337 заболевших коронавирусом, выздоровели 17 640 979 человек, умерли 377 571. // Фото: geralt / pixabay.com