14 мая 2022, 13:19
За сутки в России выявили 5 047 новых случаев COVID-19
Еще 107 жителей РФ умерли от коронавируса
Суточный прирост зараженных коронавирусом в России на 14 мая составил 5 047 человек, это следует из информации оперативного штаба.
За прошедшие сутки госпитализировали 2 498 человек, выздоровели 7 378 пациентов, а 107 больных скончались от ковида.
В Москве за последние 24 часа зафиксировали 402 случая заражения, в Петербурге — 315, в Подмосковье — 246.
За всю пандемию в России выявили 18 255 337 заболевших коронавирусом, выздоровели 17 640 979 человек, умерли 377 571. // Фото: geralt / pixabay.com