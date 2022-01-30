За сутки в России впервые выявили более 120 тысяч заразившихся ковидом

За минувшие сутки в больницах России с коронавирусом оказались еще 9883 человека. Количество вновь выявленных заражений превысило 120 тысяч, сообщает оперативный штаб.

По сравнению с прошлыми сутками число госпитализаций сократилось на 32,2 процента. Накануне в больницы с COVID-19 положили 14 570 человек.

Точное количество выявленных вновь заразившихся – 121 228. Накануне их было 113 122. За время пандемии в целом в России заразились коронавирусом 11 737 007 человек.

За сутки умерли 617 больных, всего летальных исходов уже 330 728. Из больниц выписались 28 944 человека, выздоровели в целом 10 218 151. // Фото: pixabay.com