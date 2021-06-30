За сутки в Карелии выявили 184 зараженных коронавирусом

За последние сутки в Карелии выявлены 184 новых случая заражения коронавирусом. Не были привиты 178 инфицированных. Среди новых зараженных 26 детей. Такую статистику привел министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Из числа новых заболевших 46 человек находятся в состоянии средней тяжести, 22 человека - в тяжелом состоянии. Крайне тяжелых больных нет.

В республике подтверждена смерть от коронавируса еще трех пациентов. Таким образом, общее количество жертв пандемии в Карелии достигло 629 человек. Фото lenta.ru