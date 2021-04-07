07 апреля 2021, 10:56
Общество

За сутки еще 11 человек госпитализированы в Карелии с пневмонией

В минувшие 24 часа от легочной инфекции в республике никто не умер

11 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией за сутки, сообщает оперативный штаб Республики Карелия по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля 2020 года, с указанным диагнозом госпитализированы 5554 пациента, 130 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие 24 часа летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Изображение с сайта energybreathing.ru

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внебольничная пневмония
Карелия
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом
оперативный штаб
летальный исход
коронавирус
COVID-19