За сутки еще 11 человек госпитализированы в Карелии с пневмонией

11 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией за сутки, сообщает оперативный штаб Республики Карелия по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля 2020 года, с указанным диагнозом госпитализированы 5554 пациента, 130 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие 24 часа летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Изображение с сайта energybreathing.ru