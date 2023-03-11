11 марта 2023, 13:25
За сутки 12 241 зараженных COVID-19 зафиксировали в РФ
Коронавирус в России убил еще 42 пациентов
За прошедшие сутки в России зафиксировали 12 241 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе.
В больницы с ковидом попали 1 594 пациентов. Их число выросло в 38 регионах, а уменьшилось в 36. Ситуация не изменилась в 11 субъектах РФ.
От последствий коронавируса скончались за сутки 42 человека. Выздоровел после прохождения лечения 14 481 пациент. // фото: freepik.com