За сутки 12 241 зараженных COVID-19 зафиксировали в РФ

За прошедшие сутки в России зафиксировали 12 241 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе.

В больницы с ковидом попали 1 594 пациентов. Их число выросло в 38 регионах, а уменьшилось в 36. Ситуация не изменилась в 11 субъектах РФ.

От последствий коронавируса скончались за сутки 42 человека. Выздоровел после прохождения лечения 14 481 пациент. // фото: freepik.com