За пьяную езду петрозаводчанина почти на год отправили в колонию

Житель Петрозаводска на 10 месяцев отправится в колонию-поселение за пьяную езду. Автомобилист сел за руль нетрезвым далеко не впервые, сообщили в прокуратуре Карелии.

Он уже был осужден за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения и снова проделал это. В мае 41-летнего водителя остановили по пути из поселка Шуя в село Янишполе и отстранили от управления.

Освидетельствования показало концентрацию этилового спирта 1,62 миллиграмма на литр при норме 0,16 миллиграмма.

Суд отменил условное наказание по прошлому приговору и отправил его на 10 месяцев в колонию-поселение и лишил права заниматься связанной с управлением транспортными средствами деятельностью на 4 года и 6 месяцев. // фото: freepik.com