За поездки в Карелию гостям обещают призы и бесплатные номера в отелях

Карелия стала участником глобального межрегионального туристского и историко-культурного проекта «Серебряное ожерелье России», сообщает пресс-служба главы республики. «Клуб путешествующих по Серебряному ожерелью России» - программа лояльности проекта, объединяющего 11 Северо-западных регионов.

За путешествия по этой территории туристы могут накапливать баллы, а затем обменивать на ценные подарки. Для начисления баллов необходимо посетить региональный туристско-информационный центр (ТИЦ), а чтобы стать участником программы лояльности, достаточно зайти на сайт RussiaTravel.club c мобильного телефона (регистрации не требуется), и выбрать удобный мессенджер.

«В декабре среди участников, набравших наибольшее количество баллов в период с 1 мая по 31 ноября, будут разыграны спецпризы: бесплатное проживание в гостиницах и экскурсии»,

- уточняет пресс-служба главы региона.

В мессенджерах участники программы могут также получить консультацию специалистов туристско-информационных центров до, вовремя и после поездки в регион. (фото: ural-batur.ru)