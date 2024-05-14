За поджог двух деревянных домов в Петрозаводске задержали подростков

Стали известны подробности пожара в деревянном бараке на Бесовецкой улице в Петрозаводске. Его подожгли подростки. Несколькими часами ранее они подожгли другой дом на той же улице – в нем живут люди, так что было недалеко до беды.

Алёна, которая проживает в доме № 16 по улице Бесовецкая, рассказала подробности ЧП. Сегодня в 11:00 загорелся дом № 18 по Бесовецкой, где есть две жилые квартиры. Подожгли квартиру на втором этаже.

Пожарные приехали быстро и потушили огонь. В начале шестого вечера трое подростков, рассказала Алёна, подожгли расселенный дом № 14 по Бесовецкой. Сын Алёны увидел огонь и очень испугался, он крикнул: «Мама, мы горим».

Приехали пожарные, МЧС и скорая помощь. Пожар, по словам Алёны, был сильный, огонь перекинулся на чердак, пришлось сотрудникам противопожарной службы ломать крышу. Алёна говорит, что подростков задержали и отвезли в отделение полиции.

Жители соседних домов неоднократно просили снести расселенные дома, которые регулярно поджигают. Люди боятся за свою жизнь, так как в домах установлены газовые баллоны.

Но недавно из мэрии пришёл ответ, что дома снесут до 28 июня. Люди боятся, что не доживут до того момента, пока власть выполнит свои обещания. // фото, видео: читатели «Петрозаводск говорит»