Двухэтажный деревянный барак загорелся в Петрозаводске

Вечером 14 мая двухэтажный деревянный дом в Петрозаводске вспыхнул по неизвестной пока причине. Об этом сообщили в Telegram-кагале МЧС Карелии.

Горит дом № 14 по Бесовецкой улице. Он нежилой и в последнее время не эксплуатировался, отметили в МЧС.

Пламя на данный момент удалось локализовать. На месте ЧП работают 22 пожарных и 8 единиц техники. Площадь возгорания составляет 150 квадратов. Все квартиры спасатели проверили, людей внутри нет. // фото: МЧС Карелии