За неоплаченный штраф мужчина мог остаться без машины

У петрозаводских приставов на исполнении находилось производство о взыскании административного штрафа за управление автомобилем в нетрезвом виде в размере 30 тысяч рублей. Но должник не спешил его оплачивать, рассказали в пресс-службы УФССП республики.

Сотрудники ведомства установили, что у должника в собственности имеется транспортное средство. Когда дело дошло до ареста авто с последующей его реализацией в счет погашения задолженности, петрозаводчанин сразу нашел необходимую сумму,