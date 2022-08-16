Инспекторы ГИБДД рассказали, где чаще всего выезжают на «встречку»

С начала текущего года на дорогах Карелии зафиксировали больше 1600 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. Они стали причиной 19 ДТП, в которых погибли два человека и пострадали 27, сообщили в ГИБДД республики.

Самое большое количество происшествий - в Петрозаводске, Сортавальском и Питкярантском районах.

Последний случай запрещенного обгона зафиксировали в Пряжинском районе. На встречную полосу выехал 25-летний водитель BMW. Он игнорировал дорожный знак и разметку. На мужчину составили административный протокол. // Фото: Госавтоинспекция Карелии