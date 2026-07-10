За лучший рисунок можно выиграть живого попугая

Розыгрыш проведут на цирковом представлении в ДК «Машиностроитель» (0+)

Цирк – это одно из популярных и любимых развлечений, которое дарит радость и смех как детям, так и взрослым.

Только 17 ноября в 18:00 в ДК "Машиностроитель" пройдет незабываемое вечернее представление, которое не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых. В программе воздушные гимнасты, звезда тик-тока мишка Панорамыч, человек-пружина, люди из Зазеркалья, 3D лазерное шоу, чудеса иллюзии от магистра миражей, таинственные ангелы, экстрим-шоу на грани жизни и смерти, завораживающий номер "Проклятие русалки", игра с обручами, и, конечно же, веселый клоун Мотя.

Но это еще не все! Такого в Петрозаводске еще не было! Прямо на представлении ведущий проведет розыгрыш живого попугая в клетке за самый яркий рисунок попугая! Приз будет вручен победителю на сцене!

Чтобы участвовать в розыгрыше живого попугая в клетке, вашему ребенку нужно заранее нарисовать попугая, принести с собой этот рисунок и положить его на край сцены перед представлением. Не забудьте подписать ваш рисунок! Три участника конкурса получат сладкие поощрительные призы, ну а главным призом станет живой попугай. Попугая подарят вместе с клеткой, поэтому у вашего питомца сразу будет свой домик.

Любой ребенок, нарисовавший попугая, имеет возможность выиграть живого попугая! Участие в таком конкурсе во время настоящего циркового представления подарит незабываемые впечатления вам и вашему ребенку. Возраст участников не органичен. Лучший рисунок выберет ведущий шоу.

Приобрести билет на представление и получить шанс поучаствовать в розыгрыше можно онлайн на сайте, а также в кассе ДК "Машиностроитель". Телефоны для справок: +7 (912) 453-08-28, +7 (996) 460-71-96.

Погрузиться в настоящий мир циркового искусства и выиграть живого попугая можно 17 ноября в 18:00 на сцене ДК "Машиностроитель"

На правах рекламы. ИП Борисов Алексей Валерьевич. ИНН 246208025260.

Срок акции 17 ноября 2023 г. Приз предоставлен ИП Борисов А.В.