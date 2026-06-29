В Петрозаводск приезжает цирк с необычной программой

Только один вечер на сцене ДК "Машиностроитель" можно будет увидеть уникальное шоу (0+)

Цирк – это одно из популярных и любимых развлечений, которое дарит радость и смех как детям, так и взрослым. Однако за яркой и веселой стороной цирка скрывается уникальное искусство, которое требует от артистов высочайшего профессионализма, смелости и преданности своему делу. Именно такой цирк приезжает в Петрозаводск.

Только 17 ноября в 18:00 в ДК "Машиностроитель" пройдет незабываемое вечернее представление, которое не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых.

В программе:

- звезда Тик-Тока мишка Панорамыч;

- воздушные гимнасты;

- Человек-Пружина со своими верными друзьями: аргентинским попугаем Ара и двухметровым удавом;

- люди из Зазеркалья;

- 3D лазерное шоу;

- чудеса иллюзии от магистра миражей;

- девушка с неземной пластикой, гибкостью и грацией;

- таинственные ангелы;

- экстрим-шоу на грани жизни и смерти;

- завораживающий номер "Проклятие русалки";

- игра с обручами;

- и, конечно же, веселый клоун Мотя.

Цирк – это не только место для развлечения, но и уникальная площадка для демонстрации мастерства и таланта артистов, которые превращают свои номера в настоящие шедевры искусства. Ведь каждый номер – это результат многолетних тренировок и упорства, которые позволяют артистам покорять сердца зрителей и дарить им незабываемые эмоции.

Приобрести билет на представление можно онлайн на сайте, а также в кассе ДК "Машиностроитель". Телефоны для справок: +7 (912) 453-08-28, +7 (996) 460-71-96.

Не упустите возможность погрузиться в настоящий мир циркового искусства, 17 ноября в 18:00 на сцене ДК "Машиностроитель".

На правах рекламы. ИП Борисов Алексей Валерьевич. ИНН 246208025260.