В Петрозаводск приезжает цирк с необычной программой

Цирк – это одно из популярных и любимых развлечений, которое дарит радость и смех как детям, так и взрослым. Однако за яркой и веселой стороной цирка скрывается уникальное искусство, которое требует от артистов высочайшего профессионализма, смелости и преданности своему делу. Именно такой цирк приезжает в Петрозаводск.
Только 17 ноября в 18:00 в ДК "Машиностроитель" пройдет незабываемое вечернее представление, которое не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых.
В программе:
- звезда Тик-Тока мишка Панорамыч;
- воздушные гимнасты;
- Человек-Пружина со своими верными друзьями: аргентинским попугаем Ара и двухметровым удавом;
- люди из Зазеркалья;
- 3D лазерное шоу;
- чудеса иллюзии от магистра миражей;
- девушка с неземной пластикой, гибкостью и грацией;
- таинственные ангелы;
- экстрим-шоу на грани жизни и смерти;
- завораживающий номер "Проклятие русалки";
- игра с обручами;
- и, конечно же, веселый клоун Мотя.
Цирк – это не только место для развлечения, но и уникальная площадка для демонстрации мастерства и таланта артистов, которые превращают свои номера в настоящие шедевры искусства. Ведь каждый номер – это результат многолетних тренировок и упорства, которые позволяют артистам покорять сердца зрителей и дарить им незабываемые эмоции.
Приобрести билет на представление можно онлайн на сайте, а также в кассе ДК "Машиностроитель". Телефоны для справок: +7 (912) 453-08-28, +7 (996) 460-71-96.
Не упустите возможность погрузиться в настоящий мир циркового искусства, 17 ноября в 18:00 на сцене ДК "Машиностроитель".
На правах рекламы. ИП Борисов Алексей Валерьевич. ИНН 246208025260.