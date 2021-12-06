За гибель подростка в ДТП около Обжи ответит продавший ему машину

По факту гибели 16-летнего подростка в Олонецком районе организовала проверку прокуратура Карелии. В ведомстве сообщили, что уже нашли человека, который продал автомобиль несовершеннолетним.

Смертельное ДТП произошло 5 декабря на дороге Усланка – Мегрега – Обжа. Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть МВД в 11:55.

Легковой автомобиль 21099 около деревни Обжа слетел в кювет, опрокинувшись в воду. Водитель погиб тут же, его 17-летний и 14-летний пассажиры выжили.

Прокуратура уже выяснила, кто продал машину подросткам. В отношении этого человека идет проверка, ищут признаки административного правонарушения или уголовного преступления.

Также надзорное ведомство проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения на этом участке автомобильной дороги. // Фото: пожарная охрана Олонецкого района