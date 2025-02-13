За две недели до прихода весны в Карелии подморозит

Пасмурное небо наконец-то прояснилось, выглянуло Солнце, а минус за окном начал понемногу крепчать. К выходным в Карелии еще похолодает, по ночам особенно.

В паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» прогнозируют в ночные часы в выходные до -15, -20 градусов, а днем до -8, -13. При этом морозная погода сохранится и на следующей неделе. Местами может пойти небольшой снег.

Судя по прогнозу гидрометцентра для всей республики, самая холодная ночь ожидается с субботы на воскресенье. // фото «Петрозаводск говорит»