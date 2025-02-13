13 февраля 2025, 06:30
До минус 8 градусов обещают сегодня в Карелии
В регионе пока еще облачно, хотя обещают прояснения
В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха -4, -6, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, утром и днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха -3, -8.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -7;
В Кондопоге, Пудоже днем -4;
В Олонце, Сортавале днем -3;
В Сегеже днем -7;
В Суоярви днем -5. // фото unsplash.com/ Joe Leahy