До минус 8 градусов обещают сегодня в Карелии

В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха -4, -6, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, утром и днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха -3, -8.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -7;

В Кондопоге, Пудоже днем -4;

В Олонце, Сортавале днем -3;

В Сегеже днем -7;

В Суоярви днем -5. // фото unsplash.com/ Joe Leahy