12 февраля 2025, 16:56
Погода

Легкий морозец ожидает жителей Карелии в среду

Небольшой снег обещают днем 13 февраля

В среду в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -8, днем -4, -6, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет понижаться. 

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -10, местами до -15, днем -3, -8.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -14, днем -7;

В Кондопоге ночью -9, днем -4;

В Олонце ночью -10, днем -3;

В Пудоже ночью -11, днем -4;

В Сегеже ночью -11, днем -7;

В Сортавале ночью -9, днем -3;

В Суоярви ночью -10, днем -5. // фото unsplash.com/ Sandra

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