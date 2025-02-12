Легкий морозец ожидает жителей Карелии в среду

В среду в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -8, днем -4, -6, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет понижаться.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -10, местами до -15, днем -3, -8.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -14, днем -7;

В Кондопоге ночью -9, днем -4;

В Олонце ночью -10, днем -3;

В Пудоже ночью -11, днем -4;

В Сегеже ночью -11, днем -7;

В Сортавале ночью -9, днем -3;

В Суоярви ночью -10, днем -5. // фото unsplash.com/ Sandra