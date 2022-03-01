За день до премьеры выход «Бэтмена» в России отменили

Компания Warner Bros не будет демонстрировать свою новую картину «Бэтмен» в России. Официальную премьеру в кинотеатрах отменили в связи с событиями на Украине, пишет Deadline.

- В свете гуманитарного кризиса на Украине WarnerMedia приостанавливает выход на экраны своего художественного фильма «Бэтмен» в России, сказано в заявлении компании.

Картину должны были начать показывать 2 марта. В роли Бэтмена снялся Роберт Паттинсон, который также известен зрителям по роли вампира Эдварда в саге «Сумерки». // Фото: kulturomania.ru