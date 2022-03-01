Чучело Масленицы сожгут на площади Кирова в Петрозаводске

Петрозаводчан приглашают проводить зиму и встретить весну. В это воскресенье, 6 марта, на площади Кирова пройдет «Широкая Масленица» (0+), сообщили в мэрии. Гостей ждет ярмарка, угощения, концерт и народные забавы.

Отмечать Масленицу начнут в полдень. Народное гуляние откроется шествием участников конкурса на лучший символ праздника - «Масленое солнышко».

Публикуем программу праздника на площади Кирова:

12:00 – праздничное шествие от здания Городского дома культуры;

12:00 – ярмарка;

12:15 - «Гуляй, Масленица!» - скоморох-шоу с веселой начинкой: пролог «Зиму провожаем, весну закликаем!»; награждение победителей конкурса «Масленое солнышко»; потешные конкурсы; концертный марафон от творческих коллективов города (народный хор «Заонежские узоры», танцевальный ансамбль «Русский сувенир», ансамбль русской песни «Катюша», вокальная студия «Поколение» и др.);

12:15 – мастер-классы по изготовлению сувениров «Масленичная коза», «Солнышко с собой» в шатре;

12:30 - «Потешное многоборье» - традиционные масленичные забавы и соревнования напротив центральной сцены;

12:30 - «Прощеный блин» - интерактивная акция добрых пожеланий «Водлозерская угадайка», семейная развлекательная программа;

12:30 - «Заводная поляна» - веселые рекорды, шутейные свадьбы, семейные состязания, розыгрыши призов на малой сценической площадке;

12:30 - «Ладушки-оладушки» - угощение классическими оладьями с пылу с жару, испеченными на большой сковороде с вкусными добавками от партнеров праздника и ароматным чаем из полевой кухни у малой сценической площадки;

15:00 - «Жаркое прощание» - сжигание чучела Масленицы и всеобщая прощеная радость напротив центральной сцены.

Гости смогут приобрести сувениры, угоститься блинами, выпечкой, сладостями, чаем, будет работать детский городок аттракционов. (фото ptzgovorit.ru)