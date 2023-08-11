За 24 часа мошенники обманули нескольких жителей Карелии

66-летняя жительница Петрозаводска обратилась в УМВД России по Петрозаводску с заявлением о мошеннической краже денежных средств. После телефонного разговора с мошенником, представившимся сотрудником правоохранительных органов, женщина потеряла 300 000 рублей.

66-летняя пенсионерка доверилась словам телефонного следователя о том, что неизвестные смогли получить доступ к её банковскому счету. Она сняла деньги и перевела их на указанный счет по инструкции мошенника. Впоследствии она осознала, что вела переписку с аферистом.

Телефонные мошенники применяли аналогичную преступную схему и в отношении 50-летней жительницы Петрозаводска. Они уговорили ее оформить кредит и перевести деньги на посторонние счета, утверждая, что это способ сохранить ее средства. Женщина перевела свыше 644 000 рублей незнакомцам.

В Костомукше 72-летняя жительница также поддалась обману телефонных аферистов. Они уговорили ее оформить кредит и перевести деньги на указанную ими банковскую карту. Пенсионерка обратилась в полицию после того, как перевела 368 000 рублей.

В городе Лахденпохье 45-летний житель перевел мошенникам свыше 808 000 рублей. Он верил, что таким образом сможет сохранить свои деньги от злоумышленников, однако сам попал на их кррючок.

Проверки проводятся по всем заявлениям с целью установления лиц и обстоятельств, связанных с совершением мошеннических действий. //фото: unsplash.com/