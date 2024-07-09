Юный житель Карелии украл деньги с кредитки своей девушки и проиграл

Молодого мужчину в Сортавале будут судить за кражу денег с банковского счета. Расследование в отношении 24-летнего фигуранта уголовного дела уже завершили, сообщили в МВД Карелии.

Началось все с того, что обвиняемый в апреле текущего года был в гостях у своей девушки в Выборге. Юноша предложил вместе съездить в Москву, чтобы развлечься, однако денег у него не было. Подруга согласилась взять на себя расходы, так как друг обещал, что вернет ей все деньги.

Девушка при нем совершила денежный перевод со своей кредитной карты на дебетовую и оплатила поездку. Тогда ее друг приметил, что на кредитной карте есть средства.

После совместной поездки молодой человек вернул избраннице все деньги, но вскоре снова остался без средств и с долгами перед знакомыми. Воспользовавшись тем, что девушка спала, он без спроса взял ее карту и перевел средства с кредитной карты подруги на ее же дебетовую, а потом перечислил их себе.

За десять дней юноша совершил несколько переводов с кредитной карты девушки на общую сумму 69 тысяч рублей и потом вернулся в Карелию. Там он снова стал перечислять себе деньги избранницы – на этот раз с дебетовой карты. В течение дня похитил 10 тысяч рублей и проиграл их на онлайн-ставках.

Обвиняемый полностью признал свою вину и частично возместил ущерб. Его дальнейшую судьбу решит суд. // фото: freepik.com