Велосипедист в Сегеже попал под колеса иномарки

Днем 8 июля в Сегеже произошло ДТП с участием легкового автомобиля и велосипеда. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

На велосипедиста напротив дома №1 на бульваре Советов наехал автомобилист на Mitsubishi. Это было в 15:20, уточнили полицейские.

Перед аварией 34-летний велосипедист двигался по тротуару, но при подъезде к линии пересечения с проезжей частью выехал перед приближающимся автомобилем. Велосипедист получил травмы. По факту ДТП проводится проверка. // фото: freepik.com