Юный водитель пострадал в жестком ДТП на «Сортавале»

15 февраля в Питкярантском районе произошло ДТП, в котором пострадал молодой водитель. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент случился в 14:15 на 292-м километре трассы «Сортавала». По данным ведомства, 73-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» попытался совершить обгон в запрещенном месте, в результате чего иномарка столкнулась со встречным автомобилем «Лада Калина».

В аварии пострадал 19-летний водитель отечественной машины. По факту происшествия проводится проверка. Фото источника