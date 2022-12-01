01 декабря 2022, 19:43
Юный петрозаводчанин стал сильнейшим на первенстве по быстрым шахматам
Александр Попков завоевал золотую награду среди юношей до 15 лет на турнире в Петербурге
Жители Карелии продолжают завоевывать награды на первенстве Северо-Западного федерального округа по быстрым шахматам.
30 ноября в Северной столице золотую награду в группе среди юношей до 15 лет завоевал воспитанник спортивной школы №2 Петрозаводска Александр Попков.
«Захватив лидерство в середине турнира, наш шахматист его уже не упустил до самого финиша»,
- сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия».
Ранее воспитанник спортшколы №2 Ярослав Лехтонен стал первым среди юношей до 17 лет. // фото «Спорт-норма жизни Карелия»