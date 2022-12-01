01 декабря 2022, 09:29
Новую спортивную площадку установили в карельском селе
Уличный спортивный комплекс в Ругозере появился в рамках нацпроекта
В селе Ругозеро Муезерского района установили современную спортивную площадку. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Спортивный комплекс появился в селе благодаря нацпроекту «Демография». В августе такую же площадку открыли в Рабочеостровске в Кемском районе.
Площадка будет использоваться круглый год. На ней установлены различные тренажеры. Жители села смогут сдавать здесь нормы ГТО. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»