Юные волейболистки из Карелии выиграли первенство Северо-Запада

Сборная Карелии по волейболу стала победителем первенства Северо-Запада среди девушек 2005-2006 годов рождения. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Окружные соревнования прошли со 2 по 4 февраля в Пскове. За нашу команду вступали девушки из Петрозаводска, Сегежи и Медвежьегорска: Диана Ряттель, Арина Назарова, Алина Юркова, Анастасия Данилина, Вероника Голодная, Дарья Кондрашова, Вера Саночкина, Ариана Петрович, Анастасия Гашкова и Милана Артемова. Тренирует сборную Карелии Наталья Ачинович.

Девушки завоевали право представить республику на всероссийском финальном турнире, который пройдет в апреле в Нижнем Новгороде. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»