Юные карельские легкоатлеты отличились на Всероссийских стартах

Юные спортсмены из Петрозаводска с 8 по 9 января участвовали во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике. Первые в наступившем году старты проходили в Ярославле, сообщили в мэрии.

Призерами в разных дисциплинах среди участников 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения стали воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва № 3.

В частности, золотую медаль в прыжках в высоту завоевала Анжелика Васильева, в прыжках с барьерами - Мария Попченко, на дистанции 800 м - Роман Щукин, в прыжках в длину - Никита Галкин. Помимо этого, Роман Щукин стал бронзовым призером в беге на 1500 метров.

Серебряные медали в беге на 1000 метров у Марии Антохиной, в прыжках в высоту - у Анастасии Дементьевой. На дистанции 800 метров Анастасия стала третьей.

В шаге от пьедестала почета остановилась София Андреева: в троеборье спортсменка заняла четвертое место.

Тренируют легкоатлетов Александр Кишкин, Сергей и Ольга Зноевы, Наталья Козлова, Елена Писарек, Александр Пронин и Анита Сигарева. // Фото: источник