Юная жительница Петрозаводска была обманута мошенниками в соцсети

В полицию Петрозаводска обратилась 18-летняя горожанка. Девушка сообщила, что у нее обманным путем похитили деньги.

Она рассказала правоохранителям, что в популярной социальной сети увидела рекламное объявление - предлагалось значительно увеличить сбережения. Перейдя по ссылке, петрозаводчанка узнала, что схема заработка построена на принципе «деньги в долг». Вскоре с ней списалась и некая «Аделина Петрова», которая пообещала легкий доход. Незнакомка предложила начать с малого - вложить 14 000 и получить доход в 100 000 рублей, сообщает пресс-служба МВД.

Героиня истории согласилась. Не проверяя, кто скрывается за аккаунтом, и существуют ли гарантии дохода или хотя бы возвращения собственных вложений, девушка перевела деньги. Далее характер переписки изменился. Благожелательная поначалу «Аделина» стала жаловаться на то, что в программе происходят сбои, и выплатить петрозаводчанке инвестиции с процентами никак не получается. Затем на связь данная пользовательница по фамилии «Петрова» не выходила.

При опросе заявительница пояснила, что не раз слышала о том, что в интернете действуют мошенники. Но, по словам петрозаводчанки, в данном случае она не заподозрила обман.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.