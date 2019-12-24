Хулигана, повредившего фонари, задержали в Петрозаводске

В Петрозаводске 21 декабря в 2:32 сработала тревожная сигнализация в бае на улице Судостроительная. По сообщению Росгвардии, один из гостей обнаружил пропажу сотового телефона.

В 2:47 на территории гостиницы на улице Куйбышева в карельской столице был задержан мужчина, 1984 года рождения, который повредил уличные фонари.

В Олонце за мелкое хулиганство задержали посетителя кафе на улице Ленина.



Нарушителям грозит административная ответственность.