24 декабря 2019, 09:50
Происшествия

Хулигана, повредившего фонари, задержали в Петрозаводске

Уличные фонари были повреждены около гостиницы на улице Куйбышева

В Петрозаводске 21 декабря в 2:32 сработала тревожная сигнализация в бае на улице Судостроительная. По сообщению Росгвардии, один из гостей обнаружил пропажу сотового телефона.

В 2:47 на территории гостиницы на улице Куйбышева в карельской столице был задержан мужчина, 1984 года рождения, который повредил уличные фонари.

В Олонце за мелкое хулиганство задержали посетителя кафе на улице Ленина.

Нарушителям грозит административная ответственность.

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росгвардия
новости петрозаводска