Юная горнолыжница из Карелии выиграла всероссийские соревнования

Юная карельская спортсменка победила на всероссийских соревнованиях по горным лыжам, которые прошли в Белорецке. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Сегодня, 5 февраля, Виктория Владыко одержала победу в дисциплине слалом на всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту памяти заслуженного тренера Л.В. Кедриной. Виктория была лучшей среди девушек 12-13 лет.

Спортсменка занимается под руководством тренера Павла Оглуздина. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»